YouTube по требованию Роскомнадзора удалил видеоролики о способах изготовления оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее судебные решения об ограничении доступа к запрещенной информации приняли в отношении 24 страниц сервиса.

В ведомстве напомнили, что Уголовный кодекс предусматривает ответственность за незаконное изготовление, переделку и ремонт огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов.