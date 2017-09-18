«Билайн», МТС и Tele2 внедряют технологии для определения более точной геолокации мобильных устройств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей операторов.

Отмечается, что проект позволит получать геокоординаты с точностью до 100 метров, а скорость передачи трафика — до килобайта в секунду.

Как сообщают в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), информация о перемещениях нужна для точного размещения базовых станций, что позволит повысить эффективность инвестиций в строительство сети и улучшит качество связи. Кроме того, такие технологии помогают развивать сеть именно там, где это востребовано абонентами.