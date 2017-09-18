Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время выступления на съезде «Опоры России» рассказал, сколько россиян хотят заниматься бизнесом. Об этом сообщает агентство «Прайм».

2 % россиян хотят

заниматься бизнесом

По его словам, «это самый низкий показатель из 65 стран, которые мониторятся международными организациями». Кудрин добавил, что «в соседних европейских странах доля людей, желающих создать свой бизнес, доходит до 20 %».

Он считает, что с такими показателями «мы не прорвемся к новым темпам экономического роста». Около 65 % населения считают предпринимательскую деятельность достойной и позитивной. «Но около 20 % считают, что это очень опасная и рискованная деятельность. То, чем трудно заниматься, где много издержек», — отметил Кудрин.