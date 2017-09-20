Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: нос-интерфейс для смартфона, редизайн Readymag, поддельная криптовалюта, бонусы от «Яндекс.Такси» и другие новости.

Экспериментальный город от Google

Компания Sidewalk Labs из холдинга Google — Alphabet построит собственный экспериментальный город. В нем будут тестировать экспериментальные технологии в инфраструктуре и транспорте, а также в системах управления и социальной сфере.

Пока не сообщается, ни где реализуют этот проект, ни в какие сроки построят город, ни какой потребуется объем инвестиций.

Нос-интерфейс для смартфона

Инженеры из Южной Кореи, Великобритании, США и Японии смогли превратить нос человека с помощью умных очков в интерфейс. Прикасаясь и потирая нос пальцами, можно отдавать команды смартфону.

3D-среда для выращивания опухолей

Ученые из Университета штата Вашингтон создали трехмерную среду для выращивания раковых клеток. В ней они растут не на плоскости, а в толще матрикса, который имитирует условия в организме человека.

Ожидается, что эта разработка позволит выращивать раковые клетки в условиях, максимально близких к естественным, а также получать более реалистичные результаты при тестировании лекарств.

Редизайн Readymag

Сервис Readymag выпустил обновление редактора. Основная цель редизайна — сделать более комфортной работу над сложными проектами. Больше всего изменился виджет-бар — теперь он представляет собой вертикальную поп-ап-панель, где виджеты выстраиваются как слои на странице.

Поддельная криптовалюта в Швейцарии

Финансовый регулятор Швейцарии FINMA закрыл ассоциацию QUID PRO QUO. Причиной такого решения стало то, что она распространяла фейковую криптовалюту.

FINMA заблокировала около 2,1 миллиона долларов из денег, которые пользователи передали злоумышленникам. Сейчас FINMA ведет расследование в отношении 11 компаний, которые могли распространять поддельные криптовалюты.

Бонусы от «Яндекс.Такси»

«Яндекс.Такси» начнет выплачивать бонусы в размере 100 тысяч рублей тем, кто порекомендует подходящих специалистов на должность бэкенд-разработчика. Авторы успешных рекомендаций также получат 20 тысяч рублей на поездки в «Яндекс.Такси».

Для того чтобы посоветовать специалиста, нужно заполнить анкету на странице программы. Рекомендации принимаются до 31 октября включительно. Вакансии открыты в Москве и Санкт-Петербурге.

Крымское вино от брата шведского короля

Троюродный брат короля Швеции Ян Бернадотт запустит выпуск вина на крымском заводе «Массандра» под брендом «Romanov — Массандра». Представитель «Массандры» подтвердил факт заключения соглашения.

Сам Бернадотт приедет в Крым 21 сентября. Выпуск вин под новым брендом стартует до конца 2017 года. Одна бутылка будет стоить от одной до 15 тысяч рублей.