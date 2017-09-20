Сколько стоят рестораны «Зарядья»
Стало известно, во сколько обошлось строительство ресторанов в новом парке «Зарядье» — одноименного гастрономического центра и панорамного ретроресторана «Восход».
600 000 000
рублей вложили в строительство
ресторанов «Зарядья»
Строительство проинвестировала компания «Киевская площадь», принадлежащая миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву, которые также владеют гостиницей «Украина» и торговым центром «Европейский».«Киевская площадь» стала единственным ресторанным оператором парка, выиграв городской конкурс.
Ранее The Village рассказывал, что есть в новом гастрономическом центре парка возле Кремля.
Источник: ТАСС
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