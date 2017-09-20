Стало известно, во сколько обошлось строительство ресторанов в новом парке «Зарядье» — одноименного гастрономического центра и панорамного ретроресторана «Восход».

600 000 000 рублей вложили в строительство

ресторанов «Зарядья»

Строительство проинвестировала компания «Киевская площадь», принадлежащая миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву, которые также владеют гостиницей «Украина» и торговым центром «Европейский».«Киевская площадь» стала единственным ресторанным оператором парка, выиграв городской конкурс.

Ранее The Village рассказывал, что есть в новом гастрономическом центре парка возле Кремля.

Источник: ТАСС