Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что, если Apple еще раз уличат в координации цен на новый iPhone, наказание будет более серьезным.

«Все должны понимать, что на первый раз мы даем предупреждение, на второй раз уже начинаем сильно ругаться, ну, а на третий раз по максимуму все будет», — предупредил Артемьев.

При этом он добавил, что предыдущее нарушение компания исправила сама.

Ранее Федеральная антимонопольная служба признала менеджера по работе с розничными сетями ООО «Эппл Рус» виновным по делу о координации цен на смартфоны Apple iPhone.

Дело на «Эппл Рус» завели в августе 2016 года. Компания отвергла обвинения в координации цен на телефоны. В ФАС заявили, что служба проверяет ценообразование на другие модели телефонов Apple. В марте 2017 года ФАС признала Apple виновной в координации цен.

Источник: «Коммерсантъ»