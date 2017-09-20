ФАС пригрозила Apple наказанием за координацию цен на новый iPhone
Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что, если Apple еще раз уличат в координации цен на новый iPhone, наказание будет более серьезным.
«Все должны понимать, что на первый раз мы даем предупреждение, на второй раз уже начинаем сильно ругаться, ну, а на третий раз по максимуму все будет», — предупредил Артемьев.
При этом он добавил, что предыдущее нарушение компания исправила сама.
Ранее Федеральная антимонопольная служба признала менеджера по работе с розничными сетями ООО «Эппл Рус» виновным по делу о координации цен на смартфоны Apple iPhone.
Дело на «Эппл Рус» завели в августе 2016 года. Компания отвергла обвинения в координации цен на телефоны. В ФАС заявили, что служба проверяет ценообразование на другие модели телефонов Apple. В марте 2017 года ФАС признала Apple виновной в координации цен.
Источник: «Коммерсантъ»
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