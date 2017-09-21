Центробанк лишил лицензии московский банк «Арсенал».

Компания использовала рискованную бизнес-модель с низким качеством значительной части активов, а также не соблюдала требования законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, банк оказался замешан в проведение сомнительных транзитных операций.

Согласно данным на 1 сентября 2017 года, «Арсенал» занимал 495-е место в банковской системе России. Организация участвует в системе страхования вкладов.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишились более 100 банков. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2020 году.

Ранее специалисты рассказывали The Village, на что обращать внимание при выборе банка.

Источник: пресс-служба Центрального банка России