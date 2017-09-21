Корпорация Apple снизила цены на смарт-часы Apple Watch в своем интернет-магазине в России в среднем на 10 %.

Так, Apple Watch Series 1 с корпусом в 38 миллиметров подешевели с 20 499 до 18 490 рублей, а эта же модель с большим экраном теперь стоит на 2 тысячи меньше — 20 990 рублей. Apple Watch второй серии исчезли из интернет-магазина сразу после анонса третьего поколения часов. Новинка же, которая еще даже не поступила в продажу, тоже подешевела. Цена на Apple Watch Series 3 в корпусе на 38 миллиметров уменьшилась с 27 490 до 24 990 рублей, а на версию с большим экраном — с 29 990 до 26 990 рублей.

13 сентября Верховный суд признал Apple Watch не обычными часами, а сложным устройством для передачи данных, что освобождает поставщиков от уплаты таможенных пошлин. Теперь Apple может потребовать от ФТС вернуть все платежи с конца 2015 года. Прецедент может привести к отмене пошлин и для других производителей.

Ранее The Village уже рассказывал, почему Apple Watch с поддержкой сотовой связи пока не появятся в России. Базовую версию новых смарт-часов можно будет купить с 29 сентября.

Источник: интернет-магазин Apple