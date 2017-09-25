Обновлено: добавлена информация о причинах сокращений

Главный редактор издания о бизнесе «Секрет фирмы» Николай Кононов объявил об увольнении практически всех сотрудников. Сам Кононов в октябре становится редакционным директором сайта, а его управлением после этого займутся нынешние заместители главного редактора Дарья Черкудинова и Олег Хохлов.

Издание покинули дизайнеры Наталья Осипова и Екатерина Буканова, редакторы Ирина Постникова, Алина Толмачева и Анна Чесова, специальные корреспонденты Виктор Фещенко, Виктория Чарочкина и Ксения Леонова. Таким образом, из 15 сотрудников «Секрета фирмы» издание покинули как минимум восемь, не считая Кононова.

«Причина смены модели чисто экономическая: продажи рекламы в „Секрете“ заметно растут (заслуга Анны Жижиной!), но до точки безубыточности мы в целом не дотягиваем. При этом время на решение задачи „выйти на самоокупаемость“ у нас сократилось от нескольких лет до нескольких месяцев, и мы не успели нарастить доходы так, чтобы покрыть свои текущие расходы», — рассказал Кононов.

По его словам, издание перестанет писать новости, так как «их можно прочитать где угодно, нам не имеет смысл конкурировать с тьмой ловких рерайтеров». «Секрет фирмы» продолжит выпускать «статьи и колонки на те же самые бизнес-темы, которые станут еще более экспертны, и лонгриды, которые будут придуманы и спродюсированы ещё более оригинально — просто существенную их часть будут производить не штатные сотрудники, а приглашенные под ту или иную тему внештатные авторы и художники», написал Кононов.

UPD (20:31): Источники «Ведомостей» рассказали, что причина сокращения штата — урезание бюджета в четыре раза. Они также заявили, что в октябре в издании останутся работать только три человека.

Издательский дом «Коммерсантъ» начал выпускать «Секрет фирмы» в виде журнала в 2002 году. В 2014 его выкупила компания Rambler&Co. Журнал после этого выходить перестал. В январе 2015 года издание возглавил бывший редакционный директор Look at Media и главный редактор Hopes&Fears Николай Кононов.

Источник: Facebook Николай Кононова