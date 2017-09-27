Эксперты Всемирного экономического форума представили обновленную версию рейтинга самых конкурентоспособных стран мира.

По сравнению с предыдущим годом, Россия поднялась на пять позиций, заняв 38-е место в списке. Таким образом, Россия обогнала такие страны, как Индия, Польша, Литва и Панама.

Как отмечают составители рейтинга, результат России улучшился за счет стабилизации макроэкономических показателей после рецессии 2015–2016 годов. В то же время экономика России по-прежнему сильно зависит от экспорта полезных ископаемых.

Первое место в рейтинге в очередной раз заняла Швейцария, на второй строчке расположились США, обогнав Сингапур. Также в топ-10 представлены Нидерланды, Германия, Гонконг, Швеция, Великобритания, Япония и Финляндия. Всего в рейтинг вошли 137 стран.

Источник: ВЭФ