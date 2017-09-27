Министр экономического развития России Максим Орешкин сравнил биткоины с МММ и призвал россиян к осторожности в вопросах инвестиций в криптовалюту.

То, что мы видим, например, с биткоином, такая информационная волна вокруг всей этой истории, увлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, несет опасность, потому что, если посмотреть на динамику стоимости биткоина, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ максим орешкин, министр экономического развития

Риски для тех, кто инвестирует в криптовалюты, очень высоки, считает министр. «Государство не сможет защитить этих людей, они действуют абсолютно на свой страх и риск. Я просто призываю всех очень аккуратно относиться к таким историям», — рассказал Орешкин.

В конце августа замглавы Минфина предложил запретить доступ к операциям с биткоинами «обычным людям» и перевести расчеты на Московскую биржу с целью защиты покупателей и продавцов. В ведомстве подчеркнули, что соответствующий законопроект появится в ближайшее время.

Ранее The Village рассказывал, с какими трудностями сталкиваются майнеры при добыче криптовалют.

Источник: «Интерфакс»