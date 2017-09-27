Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: сериалы vs. фильмы, инфраструктура для беспилотных такси от Ford и Lyft, платформа для поиска кандидатов на разных сайтах от HeadHunter и другие новости.

Космическая станция на орбите Луны

Роскосмос и НАСА совместно разработают окололунную космическую станцию Deep Space Gateway.

«Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии — Марса», — заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров.

Вывод первых модулей на орбиту Луны запланирован на 2024–2026 годы.

Чип для ИИ от Intel

Компания Intel создала первый в мире прототип нейроморфного процессора Loihi для нейросетей. Благодаря новой технологии нейроморфные чипы смогут работать в тысячи раз быстрее, чем существующие кремниевые процессоры, и требовать в тысячи раз меньше энергии.

Передать тестовые чипы в ведущие университеты и лаборатории по разработке ИИ-технологий компания обещает в начале 2018 года.

Старта продаж Xiaomi Mi A1 в России

Xiaomi Mi A1 с «чистым» Android начнет продаваться в России с 28 сентября 2017 года. Цена устройства составит 18 990 рублей. На старте продаж официальный российский онлайн-магазин Xiaomi предоставит скидку в 2 тысячи рублей на Mi A1. Однако она будет действовать на ограниченную партию устройств.

Xiaomi Mi A1 — первый смартфон компании с «чистой» операционной системой Android, которые будут своевременно получать обновления ОС.

Фото: CNet Фото CNet

Сериалы vs. фильмы

Онлайн-кинотеатр Ivi увеличил закупки сериалов. С конца 2016 года вложения в сериальные права превышают затраты на фильмы — соотношение 63 % против 37 % .

«Сериалы увеличивают глубину и длительность смотрения, есть даже понятие „запойного смотрения“, когда люди садятся и смотрят сразу весь сериал. В этом отличие от ТВ, на котором можно посмотреть одну-две серии в день или неделю», — рассказал гендиректор сервиса Олег Туманов.

По словам Туманова, рост сериального предложения не приведет к сокращению числа фильмов в кинотеатре.

Инфраструктура для беспилотных такси от Ford и Lyft

Автоконцерн Ford и сервис заказа такси Lyft совместно разработают платформу для подключения беспилотных автомобилей к системе вызова такси.

Представители компаний также хотят провести переговоры с властями, чтобы те разрешили движение беспилотных автомобилей на городских улицах. В начале 2018 года компании уже приступят к тестированию беспилотных автомобилей Ford без пассажиров в США.

Платформа для поиска кандидатов на разных сайтах от HeadHunter

Разработчик HR-решений HeadHunter запустил облачную систему для автоматизации работы с персоналом Talantix. На ней объединены в одной базе резюме кандидатов с разных сайтов с объявлениями о поиске работы: hh.ru, Avito, Superjob, Zarplata.ru и прочих. К системе может подключиться любой сайт с вакансиями. Чтобы это сделать, нужно обратиться к представителям HeadHunter.

Пока Talantix доступен бесплатно, но в будущем HeadHunter хочет взимать «скромную плату» за использование платформы. Когда это произойдет и сколько будет стоить, в компании пока не говорят. Однако отмечают, что цена будет зависеть от задач.