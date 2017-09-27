Бывший менеджер «Лаборатории Касперского» Елена Гращенкова обратилась в суд, чтобы взыскать с «Яндекс.Такси» 60 миллионов рублей в качестве компенсации за травмы, которые она получили при аварии во время поездки в такси.

Инцидент произошел еще 30 июня 2016 года в Санкт-Петербурге, когда Гращенкова направлялась на Московский вокзал. Вызванный через приложение автомобиль попал в ДТП. Женщина серьезно пострадала, но в «Яндекс.Такси» отказались взять на себя вину за случившееся.

Теперь Гращенкова требует от «Яндекс.Такси» возмещения морального и материального вреда и призывает компанию гарантировать безопасность пассажиров. В сумму иска входят 550,3 тысячи рублей в качестве затрат на лечение и свыше 59 миллионов рублей морального вреда. Еще 75,2 тысячи рублей потерпевшей уже выплатила страховая компания по ОСАГО.

Представители «Яндекс.Такси» заявили The Village, что пока не получили иск, поэтому отказываются от комментариев.

Рассмотрение дела начнется 19 октября в Тушинском районном суде.

Источники: представители Елены Гращенковой, пресс-служба «Яндекс.Такси»