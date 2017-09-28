Вечером в среду, 27 сентября, некоторые российские авиакомпании и туроператоры получили письмо с указом президента России Владимира Путина об отставке главы Росавиации Александра Нерадько.

Рассылка совершалась через различные мессенджеры. К сообщению крепили одну и ту же фотографию указа, но он оказался поддельным. Под таким же номером, но от 26 сентября был опубликован президентский указ об отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Официальный представитель Росавиации опроверг информацию об отставке Александра Нерадько. Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова также уточнила, что никакой бумаги, подтверждающей отставку Нерадько, в пресс-службе нет.

Кто стоит за рассылкой фальшивки, не уточняется.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила Росавиацию в том, что ведомство недоглядело за авиакомпанией «ВИМ-Авиа», что привело к проблемам у десятков тысяч пассажиров. В ответ на это в Росавиации заявили, что отчетность компании за 2016 год не предвещала никаких проблем.

По этой же причине президент России Владимир Путин раскритиковал министра транспорта Максима Соколова и вице-премьера Аркадия Дворковича. Он подчеркнул, что дальнейшая судьба Соколова напрямую зависит от того, насколько эффективно он урегулирует ситуацию.

Источник: «РБК»