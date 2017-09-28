Следственный комитет задержал генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера компании Екатерину Пантелееву. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В СКР считают, что совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы уехали из России. Их местонахождение пока не установлено. По данным СМИ, они могут находиться в Турции.

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

Одновременно с этим стало известно, что на руководство «ВИМ-Авиа» завели уголовное дело из-за хищения денег пассажиров. По версии следствия, в компании знали, что денег на покупку топлива и обслуживание самолетов не хватит, но продолжали продавать билеты. Расследованием произошедшего теперь занимается центральный аппарат СКР.

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».

Источник: Следственный комитет России