Бывший глава российского подразделения Gett Виталий Крылов объявил о запуске сервиса Papajobs. С его помощью, как утверждают представители сервиса, можно за 24 часа найти «работу рядом с домом». Пока что приложение работает только в Москве.

Сервис отбирает наиболее подходящие для пользователя вакансии, учитывая опыт соискателя, его местонахождение и поведение похожих профилей в приложении. Papajobs рассчитан на «синие воротнички», то есть людей, занимающихся физическим трудом с почасовой оплатой в транспортной сфере, ретейле и услугах. Представители сервиса говорят, что сейчас в России в этой сфере работают около 50 миллионов человек. Рынок подбора персонала они оценивают в 40 миллиардов рублей.

«Проект привлек 40 миллионов рублей посевных инвестиций от Some Random VC, главного управляющего директора Альфа-банка Алексея Марея, CMO Alibaba Russia Татьяны Игнаточкиной, CEO Splyt Филиппа Минчина, а также первого вице-президента Газпромбанка Дмитрия Пешнева-Подольского», — рассказали в компании.

Papajobs пока есть только в виде приложения для Android, скачать его можно по ссылке. Сейчас там доступны около 2 тысяч вакансий. Vc.ru в компании заявили, что планы по запуску для iOS и выходу в регионы у стартапа есть, но не стали уточнять даты. И также отметили, что рассматриваются варианты монетизации сервиса.

Сервис ориентируется на европейские стартапы CornerJob, JobToday и JobandTalent. В России аналогичная функция — поиска работы у дома — есть у сервиса Superjob.