Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: инвестиции «Инвитро», вложения ФРИИ, электросамолет от EasyJet и Wright Electric, IT-холдинг Ambite от экс-главы Yota и бывшего гендиректора «НТВ-Плюс» и другие новости.

Инвестиции «Инвитро»

Российский инвестфонд Medme, созданный при участии совладельца медицинской сети «Инвитро» Валентина Дороничева, купил долю в стартапе Biotechware. Сумма сделки — около 2 миллионов евро. При этом Medme получил операционный контроль над компанией.

Biotechware разрабатывает облачную платформу для хранения и обработки клинических данных о пациентах.

Смартфон на блокчейне

Компания Sirin Labs разрабатывает мобильный телефон с открытым исходным кодом. Он будет работать на основе технологии блокчейн. Новинка должна стать первым в мире безопасным устройством для хранения криптовалют.

На октябрь 2017 года компания запланировала краудсейл, чтобы собрать средства на создание устройства. Новинка с 256 гигабайтами внутренней памяти и 16-мегапиксельной камерой будет стоить тысячу долларов.

Inc.Russia

Cервис Ad Manager для малого и среднего бизнеса

Британская газета The Guardian запустила сервис Ad Manager — рекламный инструмент для малого и среднего бизнеса. Сервис позволит размещать рекламу напрямую. Для этого нужно выбрать аудиторию, написать объявление и заплатить за его размещение. Каждое рекламное объявление проверят модераторы: это позволит обеспечить «безопасность и качество». Проверка будет занимать не больше 48 часов.

Вложения ФРИИ

Фонд развития интернет-инициатив запустил 13-й акселератор. В нем участвуют 23 стартапа. Фонд вложит в 20 проектов по 2,1 миллиона рублей. Из этих средств стартап сможет направить 900 тысяч на оплату программы акселерации. Компании обменивают инвестиции на долю в 7 %.

Выпускники акселератора с высокими финансовыми результатами и устойчивым ростом выручки поучаствуют в демодне. На нем они выступят с презентацией перед инвесторами.

Электросамолет от EasyJet и Wright Electric

Лоукостер EasyJet и американский стартап Wright Electric работают над самолетом, который сможет летать за счет электрической энергии. Объем инвестиций в проект не раскрывается. Ожидается, что первый совместный самолет EasyJet и Wright Electric появится в 2027 году.

IT-холдинг Ambite от экс-главы Yota и бывшего гендиректора «НТВ-Плюс»

Бывший гендиректор компании «Скартел» (бренд Yota) Анатолий Сморгонский и экс-глава «НТВ-Плюс» Дмитрий Самохин создадут холдинг Ambite для объединения различных IT-компаний с целью развития на растущих зарубежных рынках. Задача холдинга — объединить компании из сферы b2b.

Сейчас идут переговоры с миноритариями нескольких компаний об объеме инвестиций. Окончательно холдинг сформируется в течение года.