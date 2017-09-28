Россия в 2017 году заняла первое место в мире по темпу роста числа долларовых миллионеров. За год их число в стране увеличилось на 19,7 %. В мире эта цифра составила 7,5 %.

Общее количество миллионеров в России составляет 182 тысячи человек. Это ниже, чем в других странах. В США долларовых миллионеров насчитывается около 4,8 миллиона человек, в Германии — 1,3 миллиона, в Китае — 1,2 миллиона.

Всего в мире насчитывается 16,5 миллиона человек, состояние которых превышает миллион долларов.

Источник: World Wealth Report