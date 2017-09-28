Сервис «Кинопоиск» рассказал об искусственном завышении рейтинга ожидания фильма «Крым» при помощи взломанных аккаунтов пользователей сайта.

На это компании пожаловались несколько пользователей, которые обнаружили, что в их профилях отмечено, что они ждут выхода «Крыма», хотя они такие записи не делали. По словам главного редактора сайта Елизаветы Сургановой, всего таких отметок у фильма было 70 тысяч.

«Некто, очень желавший повысить рейтинг ожидания у фильма, взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей», — рассказала Сурганова.

Она отметила, что в результате были взломаны 53 тысячи аккаунтов. «Сейчас, когда мы удалили все скомпрометированные отметки, их (Отметок об ожидании. — Прим. ред.) осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21%.

Представители сервиса также призвали пользователей сменить пароли.

Премьера фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова состоялась в четверг, 28 сентября. События в нем происходят во время «реальных событий крымской весны 2014 года».