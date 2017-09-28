На «Кинопоиске» взломали часть аккаунтов для накрутки рейтинга фильма «Крым»
Сервис «Кинопоиск» рассказал об искусственном завышении рейтинга ожидания фильма «Крым» при помощи взломанных аккаунтов пользователей сайта.
На это компании пожаловались несколько пользователей, которые обнаружили, что в их профилях отмечено, что они ждут выхода «Крыма», хотя они такие записи не делали. По словам главного редактора сайта Елизаветы Сургановой, всего таких отметок у фильма было 70 тысяч.
«Некто, очень желавший повысить рейтинг ожидания у фильма, взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей», — рассказала Сурганова.
Она отметила, что в результате были взломаны 53 тысячи аккаунтов. «Сейчас, когда мы удалили все скомпрометированные отметки, их (Отметок об ожидании. — Прим. ред.) осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21%.
Представители сервиса также призвали пользователей сменить пароли.
Премьера фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова состоялась в четверг, 28 сентября. События в нем происходят во время «реальных событий крымской весны 2014 года».
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