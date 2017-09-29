Телеканал CNN International заподозрили в нарушении российского закона о СМИ. Представителей канала вызвали в Роскомнадзор для решения вопроса о вынесении каналу предупреждения.

Претензии ведомства связаны с нарушением закона о СМИ и лицензионных требований в сфере телевизионного вещания. В сообщении уточняется, что регулятор также выдаст представителям канала предписание об устранении нарушений.

«В деятельности телеканала CNN International выявлены нарушения российского законодательства о средствах массовой информации, за которые в соответствии с КоАП РФ предусмотрена административная ответственность», — говорится в сообщении. В чем именно заключаются нарушения, Роскомнадзор не уточнил.

Источник: Роскомнадзор