Московское управление ФАС получило жалобы от посетителей столичного зоопарка в связи с завышенными ценами на продукты питания и воду, которые продаются на его территории.

«Сейчас пока совершенно не готова сказать, что из этого получится, потому что, если мы в аэропортах видим, что аэропорт никакого отношения, кроме сдачи в аренду площадей под общепит, не имеет, то я не уверена, что в зоопарке такая же ситуация», — рассказала заместитель руководителя управления России Елена Петрусенко.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выявила значительное завышение цен в московских аэропортах. О каких именно предприятиях идет речь, не уточняется.

Источник: ТАСС