Новым гендиректором «ВИМ-Авиа» вместо задержанного по делу о мошенничестве Александра Кочнева назначен Александр Бурдин, которому предстоит управлять компанией в сложившейся кризисной ситуации.

До этого Бурдин почти два года — с декабря 2015-го по сентябрь 2017-го — возглавлял уже лишившуюся права совершать полеты авиакомпанию «Трансаэро». Он предложил кредиторам создать на базе ее активов нового перевозчика, который за счет работы смог бы частично погасить долг. Решение на этот счет еще не принято.

Предполагается, что Бурдина назначили находящиеся за границей собственники «ВИМ-Авиа» — супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы. В Росавиации уточнили, что ведомство об этом назначении не уведомляли. Согласно законодательству, гендиректор авиакомпании должен пройти соответствующую аттестацию и значиться в сертификате эксплуатанта перевозчика. Сейчас Бурдин там не прописан.

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

Одновременно с этим стало известно, что на руководство «ВИМ-Авиа» завели уголовное дело из-за хищения денег пассажиров. По версии следствия, в компании знали, что денег на покупку топлива и обслуживание самолетов не хватит, но продолжали продавать билеты. Расследованием произошедшего теперь занимается центральный аппарат СКР.

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».

Источник: «Ведомости»