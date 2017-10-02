Городской онлайн-агрегатор «Чудо техники» предлагает пользователям новую услугу выездного ремонта.

Специалист сервиса поможет установить и настроить любое программное обеспечение на компьютере или смартфоне, почистит устройство от вирусов, соберет компьютер. Кроме того, мастер может обеспечить в помещении доступ в интернет — протянуть кабель и установить роутер.

Чтобы вызвать мастера домой или в офис, необходимо оставить заявку на официальном сайте или по телефону: +7 (495) 587–88–87. Сервисный инженер сможет приехать в будни на следующий день после обращения.

Городской агрегатор «Чудо техники» работает в Москве с конца 2016 года. Он объединяет более десятка легальных московских сервисных центров.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы