Антитеррористические поправки, или так называемый «закон Яровой», обязывающий интернет-сервисы хранить информацию о пользователях, распространятся и на российские подразделения иностранных операторов, что может привести к их уходу из России.

Если им придется раскрыть персональные данные пользователей спецслужбам, это приведет к нарушению европейского регламента о защите личной информации. Регламент ЕС вступает в силу 25 мая 2018 года и устанавливает избирательное хранение данных пользователей ради обеспечения национальной безопасности при условии их согласия на обработку персональных данных.

Аналогичные проблемы могут возникнуть у иностранных СМИ (BBC, CNN и так далее) или торговых онлайн-площадках, которые проводят регистрацию пользователей.

Источник: «Коммерсанть»