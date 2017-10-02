Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: операционная система для российских самолетов, сычуаньский соус из «Рика и Морти» в McDonald’s, эскадра подводных роботов и другие новости.

3D-печать пистолетов

Калифорнийская компания Defense Distributed создала новую версию программного обеспечения 3D-станков Ghost Gunner 2. На нем можно печатать рамки пистолетов без серийных номеров. Сам Ghost Gunner 2, а также программы со схемами печатаемых деталей оружия можно купить за 1 675 долларов.

По закону США рамка является единственной частью пистолета, которой необходима обязательная регистрация. Любую другую часть оружия можно купить без каких-либо правовых формальностей.

Страховка от кибератак в Сбербанке

Сбербанк будет страховать клиентов от простоя бизнеса из-за кибератак: DDoS-атак, вирусных заражений внутренней сети и шифрования данных программой-вымогателем. Страховка рассчитана на небольшие компании, интернет-магазины и малые производственные предприятия. Максимальная сумма страхования убытков от реализации этих рисков — 900 тысяч рублей. Технологическим партнером Сбербанка в области кибербезопасности выступит компания «Бизон».

Инвестиции в «Мультикубик»

Фонд SOSV вложит 100 тысяч долларов в российского создателя портативных кинопроекторов «Мультикубик».

Cinemood, или «Мультикубик» — это небольшой проектор с ярким лучом, 150 часами предустановленного контента (от классики «Союзмультфильма» и ностальгических диафильмов до современных детских хитов вроде «Смешариков» и «Котики, вперед») и возможностью просмотра фильмов и сериалов онлайн — на YouTube или через «Мегафон ТВ».

О том, как шла разработка гаджета, почему отраженный свет безопаснее, чем экран планшета или смартфона, сложно ли реставрировать диафильмы и зачем взрослым кино на потолке, читайте в нашем материале.

Операционная система для российских самолетов

В России создадут собственную операционную систему для нового отечественного пассажирского самолета МС-21. Ее разработкой занимается Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) с привлечением сторонних подрядчиков. Цель создания собственной ОС — защита российских проектов от возможных санкционных ограничений западных стран. Сертификационный пакет на новую ОС планируется получить в конце 2019 года.

Сычуаньский соус из «Рика и Морти» в McDonald’s

Американский McDonald’s вернет в меню сычуаньский соус ради фанатов мультсериала «Рик и Морти».

Oh…did-did you guys want this? 😜 Szechuan Sauce…on a poster & maybe your taste buds: only on 10/7. Full deets at https://t.co/7WUSDF1C3v pic.twitter.com/eT4PxW3fEi — McDonald's (@McDonalds) October 1, 2017

Ранее петицию с требованием вернуть этот соус в меню на change.org подписали 30 тысяч человек.

Эскадра подводных роботов

В военно-морских силах США появилась первая в истории эскадра подводных роботов. Новое формирование получило обозначение UUVRON 1 (Unmanned Undersea Vehicle SquadRON 1 — 1-я эскадра необитаемых подводных аппаратов). Подробности об аппаратах, стоящих на вооружении UUVRON 1, не раскрываются. Однако ожидается, что через несколько лет эскадра сможет участвовать в боевых действиях.