«Яндекс.Навигатор» при построении маршрута теперь учитывает скорость движения машин в разных потоках магистрали.

Нововведение позволяет определить самый быстрый вариант проезда, так как скорость разных потоков на одной магистрали иногда различается. Вместе с тем загруженность стала отображаться с учетом потока, в котором находится автомобиль.

При выборе оптимального пути сервис учитывает как текущую ситуацию, так и историю пробок за последние месяцы.

О том, как устроен «Яндекс.Навигатор», читайте в нашем материале.

Источник: пресс-служба «Яндекса»