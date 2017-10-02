«Яндекс.Деньги» открывают серию ежемесячных лекций, посвященных возможностям заработка на науке, искусстве и онлайновых трендах. Выступать на них будут известные медиаменеджеры, артисты и предприниматели.

Первую лекцию проведет стендап-комик Артур Чапарян — создатель популярного телеграм-канала «Бывшая». Он расскажет, как сделать канал прибыльным и заработать на его продаже.

Ведущие следующих лекций пока не утверждены.

Мероприятия «Яндекс.Денег» бесплатны, но для участия необходимо зарегистрироваться.

Источник: «Яндекс»