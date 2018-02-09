Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: майнинг в ядерном центре, глобальный сбой в «Битрикс24», нейросеть, оценивающая недвижимость, и другие новости.

Майнинг в ядерном центре

На сотрудников Саровского ядерного центра в Нижегородской области, в котором располагается один из самых мощных в России суперкомпьютеров, завели уголовное дело за попытки майнить криптовалюты на рабочем месте. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Делом занимается ФСБ.

Первая прибыль Twitter

Сервис микроблогов Twitter впервые за время своего существования отчитался о квартальной прибыли. Она составила 91,1 миллиона долларов при том, что рост числа пользователей замедлился. Сейчас к платформе обращаются около 330 миллионов человек в месяц. На фоне этих новостей акции компании подорожали более чем на 20 %.

Сбой в «Битрикс24»

В работе CRM-системы «Битрикс24» произошел глобальный сбой. Проблемы в работе сервиса начались в ночь с 8 на 9 февраля и затронули около 30 % пользователей. Специалисты до сих пор работают над их устранением.

Реинкарнация Winamp

Разработчик из Калифорнии Джордан Элдредж воссоздал в браузере популярный в 2000-х годах медиаплеер Winamp. В веб-версию программы можно загружать свои MP3, создавать из них плейлисты и регулировать эквалайзер. Также пользователям доступны обложки для плеера — «скины».

Инвестиции в IT-стартапы

Управляющая компания медицинской сети «Мать и дитя» стала соинвестором российского фонда NP Capital на 100 миллионов долларов. Партнеров интересуют проекты в сфере финансов, образования, искусственного интеллекта и в других областях. Сумма инвестиций для одной сделки составит до 500 тысяч долларов для посевной стадии и до 5 миллионов для более зрелых компаний.

ICO города

Калифорнийский Беркли намерен первым из городов США провести ICO. Власти выпустят токены, а купившие их жители смогут потратить их на покупки в магазинах и ресторанах или оплату аренды. Так планируется решить проблему с нехваткой доступного жилья и растущим числом бездомных.

Оценка недвижимости нейросетью

Сбербанк разработал систему оценки недвижимости с помощью нейросети. Сейчас новый сервис работает с базой данных по стрит-ретейлу. Он получает характеристики интересующего объекта и подбирает наиболее близкие аналоги с учетом местоположения, пешеходного трафика и ценового зонирования. Эту информацию алгоритм использует для расчета стоимости объекта.