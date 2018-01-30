Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: распознавание эмоций в Альфа-банке, чат-боты с характером, благотворительность на блокчейне и другие новости.

Новая Nokia 3310

Финская HMD Global выпустила новую версию телефона Nokia 3310. Он чуть больше модели 2017 года и теперь поддерживает 4G и Wi-Fi. Продажи начнутся с Китая. В других странах новинка, скорее всего, появится после конференции WMC в конце февраля.

Распознавание эмоций в Альфа-банке

В одном из отделений Альфа-банка началось тестирование технологии распознавания эмоций клиентов. Алгоритм анализирует выражение лица посетителя в реальном времени, а затем выставляет оценку его реакции на обслуживание. Эти данные уже связали с показателями продаж.

Кадровые советы Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как правильно подходить к выбору сотрудников. По его мнению, больше всего компании могут навредить пять категорий работников: борцы за справедливость, фанаты, блатные, порекомендованные, а также «просто хорошие люди», которые не умеют работать.

Чат-боты с характером

Facebook собрал базу данных с фразами из диалогов реальных людей. Предполагается, что Persona-Chat позволит обучать чат-ботов так, чтобы те обладали сформированной личностью с собственными интересами. Первые два робота, созданные с ее помощью, уже обошли по реальности речи ботов, обучавшихся по диалогам из фильмов.

Крупнейшая кража альткоинов

В Японии проверят все криптовалютные биржи после крупнейшего в истории хищения альткоинов. На прошлой неделе хакеры украли с торговой площадки Coincheck примерно 534 миллиона долларов в криптовалюте NEM. Спустя несколько минут после атаки биржа приостановила работу. Владельцам коинов пообещали вернуть до 90 % утерянных средств.

Благотворительность на блокчейне

Фонд борьбы с лейкемией перешел на формирование и публикацию финансовой отчетности с помощью технологии блокчейн. В организации надеются, что ее примеру последуют и другие фонды, что позволит сделать их деятельность более прозрачной и, как следствие, повысит уровень доверия к сектору в целом.