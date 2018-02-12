Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: история главного криптомиллиардера, повторный сбой в «Битрикс24», развитие летающего такси Uber и другие новости.

Новый логотип «Яндекса»

В 2016 году «Яндекс» едва заметно изменил свой логотип, исправив положение букв в названии компании. Один из авторов нового лого Илья Рудерман впервые рассказал о проделанной работе только сейчас, спустя полтора года. К изменениям команду подтолкнуло создание шрифта Yandex Sans.

История создателя Ripple

«Ведомости» составили профайл на сооснователя платформы для платежных систем Ripple Криса Ларсена, возглавившего рейтинг предпринимателей, разбогатевших на криптовалюте. В нем рассказывается о его семье, образовании и двух других проектах — тоже финансовых.

Повторный сбой в «Битрикс24»

CRM-платформа «Битрикс24» оказалась недоступна второй раз за неделю. Прошлый сбой наблюдался 9 февраля. В компании пояснили, что проблемы связаны с российским хостинг-провайдером «Корп Софт». Руководство решило поменять его на дата-центр Amazon.

Летающее такси Uber

К 2020 году Uber планирует провести тестовый запуск аэротакси в Далласе. У машины будет как винт для вертикального взлета, так и крылья. Максимальное расстояние полета составит около 100 километров. Маршруты для UberAir поможет разработать НАСА. «Крыша — пока закрытая локация, которую мы сможем разблокировать в будущем. Это новая форма путешествий», — прокомментировали планы в Uber.

Робофобия в США

Основатель некоммерческой организации Venture for America Эндрю Янг решил принять участие в следующих президентских выборах с лозунгом «Человечество важнее всего». Своей главной задачей он считает предотвращение нашествия роботов, которые отберут работу у людей и спровоцируют массовую бедность и беспорядки.

Самые щедрые предприниматели

Forbes составил рейтинг самых щедрых американских предпринимателей. Больше остальных в 2017 году на благотворительность пожертвовали две семьи — Билл и Мелинда Гейтс, а также Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан. Вместе 50 бизнесменов из списка вложили в решение глобальных проблем 14,7 миллиарда долларов.