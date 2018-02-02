Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: скандал в Guess, выращивание «битмидоров», обновление Pokémon Gо и другие новости.

Арест создателя Counter-Strike

Полиция Сиэтла арестовала одного из создателей Counter-Strike. 36-летнего разработчика компании Valve Джесса Клиффа подозревают в растлении несовершеннолетнего. Его уже отстранили от должности до выяснения всех деталей произошедшего.

Инвестиции в летающее такси

В стартап Joby Aviation, который с 2011 года работает над летающим такси, вложили еще 100 миллионов долларов. Среди инвесторов — Intel, Toyota и JetBlue. Деньги пойдут на совершенствование летательного аппарата, который похож на смесь дрона и небольшого самолета с пропеллерами. Его впервые показали публике.

Смарт-очки Intel

В 2018 году Intel выпустит умные очки Superlite с лазерным проектором, который будет показывать информацию в поле зрения пользователя. Технические характеристики гаджета, как и его цена, пока не раскрываются.

Скандал в Guess

Американская модель Кейт Аптон обвинила сооснователя компании Guess Пола Марчиано в сексуальных домогательствах. Она не привела никаких деталей, а лишь упомянула его в посте с хештегом флешмоба против харассмента #MeToo. Сам Марчиано предложил модели обратиться в суд. Акции компании из-за этого скандала обвалились почти на 20 %.

It’s disappointing that such an iconic women’s brand @GUESS is still empowering Paul Marciano as their creative director #metoo — Kate Upton (@KateUpton) 31 января 2018 г.

Обновление Pokémon Gо

В Сети появился трейлер глобального обновления игры Pokémon Gо. Его сняли в стиле документальных фильмов BBC, а озвучил видео Стивен Фрай.

«Битмидоры» на Дальнем Востоке

Журналист Митя Алешковский и основатель фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов рассказали о своих планах по использованию дальневосточного гектара. Среди бизнес-идей, которые они рассматривают, значатся создание майнинговых теплиц с «битмидорами», выпуск молока с белком А2 и запуск производства медовухи.

Отговорки ленивых сотрудников

Пользователи Reddit запустили флешмоб Not My Job по высмеиванию некачественной работы, на которую они случайно наткнулись. Они придумывают отговорки сотрудников, выпустивших перевернутую рекламу, не заметивших опечатки в важном тексте или криво установивших двери.