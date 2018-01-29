Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: расследование о фейках, замена цвета напечатанным объектам, наступление эры беспилотных автомобилей и другие новости.

Расследование о фейках

В США начали расследование о накрутке подписчиков компанией Devumi. Она заработала миллионы долларов, создавая фейковые профили в социальных сетях. Аккаунты практически не отличаются от реальных и используются для продвижения стартапов и криптовалют.

Возняк против Маска

Сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что больше не верит обещаниям Илона Маска. Бизнесмена не устроило, что глава Tesla Motors вводит покупателей в заблуждение, обещая им внедрение функций, которые так и не появляются к обозначенному времени или работают некорректно. В качестве примера он привел систему автопилота.

Кинотеатр для социофобов

На Kickstarter собирают деньги на кинотеатр для социофобов. Poptheatr представляет собой тубу, которую надевают на голову, с небольшим экраном внутри. Гаджет управляется bluetooth-пультом. Если проект соберет 40 тысяч долларов, поставки начнутся уже в июле. Одно устройство обойдется в 54 доллара.

Новый способ 3D-печати

В MIT разработали новый метод 3D-печати под названием ColorFab с помощью специальных чернил, которые меняют цвет под воздействием ультрафиолета. Это их свойство позволяет настраивать внешний вид уже распечатанных объектов под текущие нужды — например, менять цвет чехла на телефоне под цвет одежды.

Пенис вместо ICO

Сайт литовского стартапа Prodeum, работающего над системой маркировки овощей и фруктов, оказался удален после восьми дней ICO. За это время он продал токены на 6 миллионов долларов. Теперь на странице проекта осталась только надпись «penis».

a shitcoin startup called Prodeum just exitscammed with millions of investor dollars and left them the following message on their site pic.twitter.com/q5R4QAxvwU — ambidextrous layup guy (@thelateempire) 28 января 2018 г.

Эра беспилотных автомобилей

По прогнозам PwC, к 2040 году в крупных городах по всему миру появятся полностью автономные, не требующие вмешательства водителя транспортные системы. При этом первые самоуправляемые машины можно будет встретить на дорогах уже в 2021 году.