Лазерные очки Intel, дроны на страже Олимпиады и новый чемпионат по киберспорту
Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: обвал акций IT-компаний, испытания пассажирского дрона, игры от «Одноклассников» и другие новости.
Обвал акций IT-компаний
На фоне общего падения американского рынка капитализация крупнейших в мире технологических компаний Facebook, Amazon, Alphabet и Netflix сократилась почти на 91 миллиард долларов. Их акции подешевели на 3–5 %. Состояние 500 самых богатых людей мира при этом уменьшилось на 114 миллиардов.
Смарт-очки Intel
Intel представила собственные смарт-очки Vaunt с исчезающим экраном уведомлений. Внутри дужек находится лазер, который проецирует изображение красного цвета размером 400 на 150 пикселей напрямую на сетчатку глаза. В компании подчеркнули, что это безопасно, так как мощность лазера настолько низкая, что не потребовалось сертифицировать технологию.
Испытания пассажирского дрона
Китайская компания Ehang впервые показала испытания своего пассажирского квадрокоптера. В кабине во время пилотного полета находилось руководство предприятия и заместитель мэра города Гуанчжоу. Помимо автопилота, в устройстве предусмотрен и ручной режим управления.
Защита Олимпиады
Для обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Южной Корее используют беспилотники, разработанные для перехвата несанкционированных дронов, и самолеты с системой видеонаблюдения для распознавания лиц. В случае обнаружения угрозы для ее устранения направят группу захвата.
Чемпионат по киберспорту среди компаний
В России проведут первый корпоративный чемпионат по киберспорту. Соревнования пройдут по трем дисциплинам: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и FIFA 18. Состязания начнутся 14 апреля и продлятся до 3 июня. Матчи будут проходить по выходным.
Игры от «Одноклассников»
«Одноклассники» выпустили десктопное Windows-приложение для игр. Оно позволяет запускать игры соцсети без скачивания дополнительных сервисов и перехода на сайт. Решение о выпуске приложений для Mac и других платформ примут после тестирования нового продукта.
КомментарииПодписаться