Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: обвал акций IT-компаний, испытания пассажирского дрона, игры от «Одноклассников» и другие новости.

Обвал акций IT-компаний

На фоне общего падения американского рынка капитализация крупнейших в мире технологических компаний Facebook, Amazon, Alphabet и Netflix сократилась почти на 91 миллиард долларов. Их акции подешевели на 3–5 %. Состояние 500 самых богатых людей мира при этом уменьшилось на 114 миллиардов.

Смарт-очки Intel

Intel представила собственные смарт-очки Vaunt с исчезающим экраном уведомлений. Внутри дужек находится лазер, который проецирует изображение красного цвета размером 400 на 150 пикселей напрямую на сетчатку глаза. В компании подчеркнули, что это безопасно, так как мощность лазера настолько низкая, что не потребовалось сертифицировать технологию.

Испытания пассажирского дрона

Китайская компания Ehang впервые показала испытания своего пассажирского квадрокоптера. В кабине во время пилотного полета находилось руководство предприятия и заместитель мэра города Гуанчжоу. Помимо автопилота, в устройстве предусмотрен и ручной режим управления.

Защита Олимпиады

Для обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Южной Корее используют беспилотники, разработанные для перехвата несанкционированных дронов, и самолеты с системой видеонаблюдения для распознавания лиц. В случае обнаружения угрозы для ее устранения направят группу захвата.

Чемпионат по киберспорту среди компаний

В России проведут первый корпоративный чемпионат по киберспорту. Соревнования пройдут по трем дисциплинам: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и FIFA 18. Состязания начнутся 14 апреля и продлятся до 3 июня. Матчи будут проходить по выходным.

Игры от «Одноклассников»

«Одноклассники» выпустили десктопное Windows-приложение для игр. Оно позволяет запускать игры соцсети без скачивания дополнительных сервисов и перехода на сайт. Решение о выпуске приложений для Mac и других платформ примут после тестирования нового продукта.