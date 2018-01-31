Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: слияние Fujifilm и Xerox, патент на беспилотник для полицейских погонь, развитие смешанной реальности и другие новости.

Развитие смешанной реальности

Швейцарский стартап Imverse представил технологию, которая позволяет добавлять в виртуальную реальность объекты из реального мира. С ее помощью пользователь может увидеть в виртуальном пространстве себя и других людей и взаимодействовать с ними. Для создания их моделей в реальном времени используются камеры Microsoft Kinect.

Новостная лента Telegram

В бета-версии Telegram для macOS обнаружили функцию группировки каналов в отдельную новостную ленту. Это позволит исключить их из общего списка контактов и более гибко настраивать уведомления о новых сообщениях. Также тестируется возможность форматирования подписей под загруженными в мессенджер изображениями.

Патент на беспилотные погони

Ford получил патент на создание беспилотной полицейской машины. Автомобиль будет сам искать места для засады и выявлять случаи превышения скорости или проезда на красный свет, чтобы затем догнать нарушителя и автоматически выписать ему штраф. За работой системы будут наблюдать находящиеся внутри машины правоохранители.

Претензии к Face ID

Близнецы Александр и Илья Тунчики потребовали от Apple 20 миллионов рублей из-за ненадлежащей работы системы распознавания лиц Face ID в iPhone X. По словам братьев, сервис не различает их по внешности, что ставит под угрозу сохранность их персональных данных. Если Apple не удовлетворит претензию, покупатели планируют обратиться в суд.

Публикация от Russia, Vladimir (@tunchik_001) Июл 1, 2016 at 5:14 PDT

Слияние Fujifilm и Xerox

Fujifilm и Xerox договорились о слиянии. Объединенная компания Fuji Xerox продолжит котироваться на Нью-Йоркской бирже и не станет отказываться от уже используемых брендов копировальных аппаратов и принтеров, но сократит 10 тысяч работников.

Дефицит IT-специалистов в России

Фонд развития интернет-инициатив предупредил о нехватке IT-кадров в России. Чтобы полностью обеспечить потребности цифровой экономики, в следующие десять лет стране необходимо подготовить еще 2 миллиона специалистов. Сейчас их почти столько же — с учетом тестировщиков, системных администраторов и других работников, не занимающихся разработкой.