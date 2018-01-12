Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: нейросеть-верстальщик, соцсеть для пивоваров, продление сна от Philips и другие новости.

Аэротакси Uber

Американская компания Bell Helicopter представила концепт кабины для самоуправляемого аэротакси. Его можно будет вызвать с помощью приложения Uber. В машине поместится до пяти пассажиров. В подголовники кресел встроят сенсорные экраны. Также в такси будет работать Wi-Fi.

Нейросеть-верстальщик

Разработчики из FloydHub воодушевились закрытой нейросетью pix2code, которая умеет верстать сайты по предоставленным ей скриншотам, и создали собственный алгоритм, заменяющий веб-дизайнеров. С их разработкой может работать любой желающий.

Секс-вечеринка с Маском

Глава SpaceX и Tesla Motors Илон Маск признался, что летом 2017 года побывал на секс-вечеринке дома у одного из инвесторов в Кремниевой долине. Правда, он думал, что это корпоративный маскарад, и вместо того, чтобы развлекаться, обсуждал с гостями технологии и стартапы.

Ребрендинг колы

Из-за падения продаж диетической колы Coca-Cola впервые провела ребрендинг напитка. В США он уже продается в высоких тонких банках объемом 360 миллилитров с минималистичным дизайном. Покупателям доступны четыре новых вкуса: манго, лайм, вишня и апельсин.

Глубокий сон от Philips

Компания Philips выпустила повязку, которая продлевает фазу глубокого сна, важную для восстановления нервной системы. Для этого используются записи белого шума. 70 % испытателей SmartSleep, которые жаловались на плохой сон и хроническую усталость, заявили, что почувствовали улучшения уже через две недели использования гаджета. В США повязки поступят в продажу весной 2018 года за 400 долларов.

Портативная пивоварня

Голландская компания MiniBrew начала выпускать портативные пивоварни, которые позволяют приготовить любой сорт пива в домашних условиях. Устройство весит всего пять килограммов. В ближайшее время компания также запустит международную платформу, пользователи которой смогут делиться друг с другом ингредиентами и рецептами для производства новых сортов пива.