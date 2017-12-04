Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: первый в мире «землескреб», искусственный интеллект в Amazon, новая криптовалюта, лауреаты премии Мильнера и Цукерберга и другие новости.

Первый в мире «землескреб»

Google построит в Лондоне новую штаб-квартиру. Здание назвали «землескреб» — оно будет вытянуто по плоскости земли. Строительство стартует в 2018 году. В здании будет 11 этажей. Штаб-квартира займет 92,9 тысячи квадратных метров. В ней смогут разместиться 7 тысяч сотрудников компании. «Землескреб» станет одним из первых подобных зданий в мире.

Траты на «криптокотят»

Пользователи потратили на игру CryptoKitties, в которой нужно выращивать виртуальных котят, более 2,5 миллиона долларов реальных денег. Игра запущена 28 ноября. Она основана на блокчейн-платформе и криптовалюте Ethereum.

За неделю пользователи заключили почти 24 тысячи сделок. В результате продано больше 19,6 тысячи уникальных «криптокотят». Средняя цена продажи — 107,23 доллара.

Штраф за «Отче наш»

Челябинское УФАС России оштрафовало микрофинансовую организацию на 100 тысяч рублей. Причиной стала реклама с использованием молитвы «Отче наш». «Антимонопольная служба признала, что использование в рекламном сообщении религиозных христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих», — заявили в ведомстве.

ИИ в Amazon

Web Services — «дочка» интернет-магазина Amazon — создала набор новых продуктов, которые работают на базе искусственного интеллекта. Среди них — камера DeepLens за 250 долларов, платформа для разработки алгоритмов машинного обучения SageMaker и сервис для переводов и транскрипции на базе ИИ. Таким образом в Amazon хотят мотивировать предпринимателей использовать искусственный интеллект в работе.

Новая криптовалюта

В Венесуэле планируют создать собственную криптовалюту под названием El Petro. Ожидается, что она поможет бороться с экономическим кризисом в стране. Новая валюта будет обеспечена нефтяными, газовыми и алмазными запасами Венесуэлы. Когда именно начнет действовать венесуэльская национальная криптовалюта, не сообщается.

Лауреаты премии Мильнера и Цукерберга

Стали известны лауреаты премии Breakthrough Prize. За исследования в области фундаментальной физики награду получила команда проекта WMAP. Разработчики создали карту реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва. Также Кристофер Хакон и Джеймс Маккернан получили премию за исследования в области бирациональной геометрии, в частности, минимальной модели в высоких размерностях. Размер вознаграждения обеих премий составляет 3 миллиона долларов.