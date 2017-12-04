«ВКонтакте» объявила победителями программы поддержки предпринимателей Start Fellows.

Премию в размере 500 тысяч рублей получили: iBurattino — сервис для автоматического переноса товаров с сайтов онлайн-магазинов в сообщество во «ВКонтакте», Therooms.io — приложение-гид по вечеринкам, музыкальным фестивалям, лекциям и выставкам в Москве и Санкт-Петербурге, Handsales — сервис для поиска товаров ручной работы, Dlvry — CRM-система для служб доставки еды, Albato — сервис для интеграции данных.

«ВКонтакте» также выделила победителям 200 тысяч рублей на рекламу во соцсети и 100 тысяч на услуги хостинг-провайдера и поставщика облачных сервисов.

Источник: «ВКонтакте»