Интернет-издание об уголовных делах и судебных процессах «Медиазона» начало сбор пожертвований с читателей из-за нехватки средств.

Ранее финансирование обеспечивали дотации и гранты иностранных фондов и организаций, однако теперь «это очень энергозатратная и ненадежная модель финансирования», считает издатель проекта Петр Верзилов. Полученные средства будут автоматически распределяться между сотрудниками издания.

Выпуск издания обходится примерно в 2,5 миллиона рублей в месяц или около 30 — в год. Сроки кампании не ограничены, в компании рассчитывают на регулярные ежемесячные платежи. От подписки издатели отказались, так как для этого придется закрыть часть социально значимых материалов.

Перевести пожертвование можно с помощью банковской карты, «Яндекс.Денег» и PayPal, а также кошельков для приема биткоинов и эфиров.

Источник: vc.ru