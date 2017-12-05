В Екатеринбурге открывается венчурный фонд Fred, предлагающий услуги молодежного акселератора — программы, позволяющей школьникам и студентам превратить свои бизнес-идеи в проекты и представить их инвесторам.

В начале 2018 года проект также стартует в Санкт-Петербурге, позже в Москве и Новосибирске. Подать туда свои заявки смогут ребята со всей страны. Основатель фонда Дмитрий Гурьев утверждает, что акселератор поможет привлечь инвестиции любого размера: это «зависит от направленности проекта и от того, как далеко готов зайти основатель».

Торжественное открытие организации проведут в субботу, 9 декабря, в 18:00 в бизнес-центре «Высоцкий». Перед гостями выступят международный эксперт по лидерству Константин Попков из США, координатор проектов школы ораторского мастерства «#Публикамоя» Андрей Суворков, промогруппа Sooeta и другие предприниматели. Программу мероприятия можно посмотреть в группе Fred во «ВКонтакте».

Создание фонда Fred является инициативой Дмитрия Гурьева, который еще со школы занимается продвижением молодежных проектов. Дмитрий стал лауреатом президентской премии и основателем девяти проектов в сфере образования, предпринимательства и инноваций.

Источник: представители проекта