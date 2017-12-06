Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новые ноутбуки Microsoft, глобальная нехватка специалистов по ИИ, карта с лучшими в мире компаниями для работы и другие новости.

Новое приложение Qiwi

Платежная система Qiwi совместно с компанией «БКС Брокер» запустила приложение «Qiwi Инвестор». С его помощью можно торговать на фондовых биржах. Пользователи смогут вкладываться в акции российских и иностранных компаний, котирующихся на Nasdaq, а также на фондовых биржах Москвы и Нью-Йорка. Операции с брокерским счетом можно совершать в рублях, долларах или евро. Пока приложение доступно только на Android, но скоро появится и на iOS.

Биткоин вне закона

Бывший главный экономист Всемирного банка и лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц считает, что биткоин должны запретить на законодательном уровне. По мнению Стиглица, у этой криптовалюты нет социально полезных функций. Ее успех он объясняет возможностями для обхода законодательства и отсутствием надзора.

«Если вы читали исторические книги обо всех этих пузырях, например, о том, что произошло в Миссисипи, где Джон Ло продавал ничего не стоящие земли, а французы бездумно отдавали ему деньги. И однажды ночью все лопнуло. Вот что такое биткоин для меня», — пояснил Стиглиц.

Будущее Tesla

Аналитики считают, что новый бюджетный электрокар Tesla Model 3 позволит увеличить объем продаж компании и избежать финансовых трудностей, о которых не раз заявляли эксперты. По данным Bloomberg, в 2017 году Tesla теряла каждую минуту около 8 тысяч долларов.

Check out the full Tesla Model 3 owner's manual online – Roadshowhttps://t.co/4kmHWPfnZf from 0-100k followers, want to know? https://t.co/gUavOl03cF pic.twitter.com/2Esfg43Xwv — Charles Milander (@charlesmilander) 3 декабря 2017 г.

Серийное производство Model 3 началось в сентябре. Минимальная стоимость машины составляет 35 тысяч долларов.

Новые ноутбуки Microsoft

Компании Microsoft и Qualcomm представили первые ноутбуки на ARM-процессоре Qualcomm Snapdragon 835 и операционной системе Windows 10. Их главное преимущество — в долгой работе аккумулятора. В компании обещают, что ноутбуки можно будет использовать постоянно включенными, как смартфоны.

Мировая нехватка специалистов по ИИ

Китайский холдинг Tencent рассказал, что миру угрожает дефицит специалистов в сфере искусственного интеллекта. По данным холдинга, в мире всего 300 тысяч исследователей и практиков ИИ, а рынок нуждается в миллионах экспертов. The Verge считает эти подсчеты спекулятивными, так как Tencent не объясняет подробно, как получены результаты, но признает, что выводы близки по смыслу к аналогичным докладам.

Карта с лучшими в мире компаниями для работы

Аналитический сайт HowMuch опубликовал карту лучших компаний для сотрудников за 2017 год. В ее основу лег рейтинг лучших работодателей по версии Forbes. Россию на карте представляет Магнитогорский металлургический комбинат. Несмотря на то что в стране он является номером один, в мире компания занимает лишь 214-е место.