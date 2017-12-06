Столичные власти утвердили тарифы на электроэнергию с 1 июля 2018 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале мэрии.

В домах с электроплитами стоимость 1 кВтч энергии при одноставочном тарифе вырастет до 4,3 рублей. В тарифе, дифференцированном по двум зонам суток, дневное время подорожает до 4,95 рублей, а ночное — до 1,35 рублей. При дифференциации по трем зонам платить придется больше за все тарифы: в пиковое время — 5,16 рублей, в полупиковое — 4,3 рубля, в ночное время — 1,35 рублей.

Стоимость 1 кВтч электроэнергии в домах с газовыми плитами останется прежней при одноставочном тарифе — 5,38 рублей. Не изменится цена электроэнергии и в дневное время в тарифе, дифференцированном по двум зонам времени суток — 6,19 рублей. Однако ночное время в этом же тарифе подорожает до 1,92 рублей. При тарифе, дифференцированном по трем зонам, стоимость электроэнергии также вырастет в ночное время — до 1,92 рублей.

Отдельно установлены тарифы для населения Новой Москвы. Так, в домах с газовыми плитами стоимость 1 кВтч при одноставочном тарифе вырастет до 5,38 рублей, а с электроплитами — до 4,3 рублей.

Источник: Коммерсантъ