По данным холдинга «Ромир», каждая пятая семья в России считает свое финансовое положение тяжелым.

21 % семей считает свое финансовое положение тяжелым

Среди них: 4 % опрошенных заявили, что «еле сводят концы с концами». 46 % респондентов рассказали, что финансовая ситуация в их семьях непростая, но на самое необходимое хватает. 30 % российских семей заявили, что могут позволить себе любые повседневные траты.

При этом 67 % участников опроса сказали, что не ожидают никаких изменений в финансовом положении их семьи в 2018 году, а 15 % — надеются на улучшение финансового состояния.

В исследовании участвовали 2 тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих во всех регионах страны.

Источник: Ромир