Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: идентификация предметов интернета вещей, инвестиции в блокчейн и медиа, акселератор для промышленных стартапов и другие новости.

Биткоин за 15 тысяч

В четверг, 7 декабря, курс биткоина впервые достиг 15 тысяч долларов. По данным Coinmarketcap, на пике он стоил 15 180 долларов. Всего за сутки он подорожала более чем на 2 тысячи.

Клей для глаз

Ученые создали специальный гель для глаз, с помощью которого можно «заклеивать» проникающие раны глазного яблока. При комнатной температуре клей представляет собой жидкость, а при температуре тела затвердевает и образует в ране пробку. Офтальмологи и врачи скорой назвали изобретение полезным и перспективным.

Схема «заклеивания» раны в глазном яблоке // Niki Bayat et al / Sci. Transl. Med. 2017

Безлимит для айфонов

Tele2 вернет безлимитный тариф специально для владельцев iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Услугой смогут воспользоваться как действующие, так и новые клиенты оператора. Для этого им нужно установить сим-карту Tele2 в iPhone последней модели до 31 декабря 2017 года. Стоимость тарифа не уточняется, его описания нет и на сайте компании.

Идентификация предметов интернета вещей

Российские власти хотят ввести обязательную идентификацию устройств с подключением к интернету. Предполагается, что с их помощью хакеры смогли атаковать банки. Законодательную базу для идентификации предметов IoT разработают к 2019 году.

Интернет вещей предполагает обмен данными между различными устройствами. Это позволяет развивать умные технологии, которые затем могут быть положены в основу управления отдельным домом и целым городом.

Инвестиции в блокчейн и медиа

Партнеры венчурной фирмы TMT Investments Артем Инютин, Герман Каплун, Игорь Шойфот и Джулиан Зегельман создадут фонд TMT Crypto Fund для инвестиций в блокчейн и новые медиа в США, Восточной Европе и Азии. «Мы планируем привлечь 60 миллионов долларов, из которых 15 миллионов — криптовалютой через ICO и 45 миллионов — традиционной фиатной валютой», — рассказал Зегельман. ICO хотят провести в марте 2018 года.

Акселератор для промышленных стартапов

Высшая школа экономики и фонд Phystech Ventures запустили прием заявок на бесплатный акселератор для стартапов в сфере промышленной робототехники HSE{100K}. В него принимают проекты с готовой бизнес-моделью, прототипом, прошедшим лабораторные испытания, и готовым к пилотному запуску продуктом. Прием заявок продлится с 4 по 18 декабря. Акселератор стартует 22 января и завершится 12 апреля.