По итогам ноября Telegram-канал «Бывшая» уступил первое место по просмотрам проекту «Сталингулаг».

Проект «Бывшая» лидировал по среднему количеству просмотров с момента своего создания в июне 2017 года. Тогда каждую запись в канале просматривали в среднем 269,1 тысячи раз. Сейчас этот показатель уменьшился до 172,4 тысячи. «Сталингулаг» же смог вернуть себе первое место, набрав в среднем 187,3 тысячи просмотров на публикацию.

На третьем месте в ноябрьском топе расположился политический канал «Давыдов.Индекс», каждую запись в котором просматривали в среднем по 122,5 тысячи раз. Также в пятерку самых читаемых попали Music 2017 и «Трансформатор». А на шестом месте расположился недавно появившийся канал Алексея Навального.

Ранее канал «Бывшая» дважды продали. В конце августа автор проекта уступил его за 1,2 миллиона рублей, а уже в сентябре новые покупатели подняли цену за Telegram-паблик до 5,5 миллиона рублей.

Источник: «Медиалогия»