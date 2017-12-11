Минпромторг предложил правительству России повысить со следующего года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125 % в зависимости от объема двигателя.

По мнению экспертов, рост сбора вместе с ростом акцизов спровоцируют увеличение цен на автомобили на 10–17 %. Российским производителям утилизационный сбор неофициально компенсируют, поэтому сильнее всего мера ударит по импортерам. Кроме того, нововведение коснется и построившие свои заводы в РФ иностранные концерны, импортирующие часть моделей.

Представители автоконцернов рассказали, что резкое повышение сбора негативно скажется на рынке, так как затраты на утилизацию «совершенно точно не выросли на 100 %».

Утилизационный сбор в России ввели в 2012 году. Для новых легковых автомобилей он в зависимости от объема двигателя составляет от 28 до 182 тысяч рублей.

В сентябре Минфин планировал повысить утилизационный сбор в 2018 году на 15 %.

Источник: «Коммерсантъ»