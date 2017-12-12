Основатель Telegram Павел Дуров в интервью Bloomberg рассказал о возможной продаже мессенджера.

Даже за 20 миллиардов долларов — не продается. Это пожизненная гарантия Павел Дуров, основатель Telegram

По словам Дурова, купить мессенджер неоднократно предлагали крупнейшие инвесторы Силиконовой долины, но он отказался и будет отказываться в дальнейшем. Цена за Telegram варьировалась от 3 до 5 миллиардов долларов. Кто эти заинтересованные лица, не уточняется.

Ранее The Village разбирался, при каких обстоятельствах в России могут заблокировать Telegram и к чему это приведет.

Источник: «Интерфакс»