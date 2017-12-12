Дуров — о вероятности продажи Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров в интервью Bloomberg рассказал о возможной продаже мессенджера.
Даже за 20 миллиардов долларов — не продается. Это пожизненная гарантия
Павел Дуров, основатель Telegram
По словам Дурова, купить мессенджер неоднократно предлагали крупнейшие инвесторы Силиконовой долины, но он отказался и будет отказываться в дальнейшем. Цена за Telegram варьировалась от 3 до 5 миллиардов долларов. Кто эти заинтересованные лица, не уточняется.
Ранее The Village разбирался, при каких обстоятельствах в России могут заблокировать Telegram и к чему это приведет.
Источник: «Интерфакс»
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