Центробанк решил провести процедуру финансового оздоровления в Промсвязьбанке.

Банк продолжит работать в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Ограничения на удовлетворение требований клиентов не вводятся.

Санация будет проводиться через Фонд консолидации банковского сектора с участием регулятора в качестве инвестора. Компания получит деньги на повышение финансовой устойчивости и дальнейшее развитие на рынке.

Автовазбанк, санацией которого занимался Промсвязьбанк, также продолжит функционировать в нормальном режиме.

Промсвязьбанк входит в список системно значимых банков и по состоянию на 1 декабря занимает девятое место по размеру активов. Офисы банка расположены во всех федеральных округах и обслуживают примерно 2,5 миллиона физических и 2,7 миллиона юридических лиц.

Ранее The Village уже рассказывал, что происходит с топовыми банками и стоит ли этого опасаться.

Источник: Центробанк