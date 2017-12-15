Промсвязьбанк переходит под контроль Центробанка
Центробанк решил провести процедуру финансового оздоровления в Промсвязьбанке.
Банк продолжит работать в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Ограничения на удовлетворение требований клиентов не вводятся.
Санация будет проводиться через Фонд консолидации банковского сектора с участием регулятора в качестве инвестора. Компания получит деньги на повышение финансовой устойчивости и дальнейшее развитие на рынке.
Автовазбанк, санацией которого занимался Промсвязьбанк, также продолжит функционировать в нормальном режиме.
Промсвязьбанк входит в список системно значимых банков и по состоянию на 1 декабря занимает девятое место по размеру активов. Офисы банка расположены во всех федеральных округах и обслуживают примерно 2,5 миллиона физических и 2,7 миллиона юридических лиц.
Ранее The Village уже рассказывал, что происходит с топовыми банками и стоит ли этого опасаться.
Источник: Центробанк
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