Сервису для совместных поездок BlaBlaCar удалось оспорить судебное решение о признании запрещенной информации, которую компания распространяет на своем сайте. Теперь ей не грозит блокировка.

«Мы приветствуем это решение. Оно подтверждает, что BlaBlaCar не является сервисом для оказания незаконных услуг такси, и поможет и дальше развивать надежный и эффективный райдшеринговый сервис, помогая миллионам россиян путешествовать по стране за умеренную плату», — прокомментировали победу в суде представители BlaBlaCar.

Ранее на BlaBlaCar пожаловался «Региональный автотранспортный союз». Он обвинил сервис в содействии платным нелегальным пассажирским перевозкам и сопутствующем сокращении спроса на междугородный транспорт на 15–20 %. В самой компании наставили, что пользователи не ведут коммерческой деятельности и лишь компенсируют затраты на бензин, но суд признал информацию о совместных поездках незаконной. Если бы приговор вступил в силу, Роскомнадзору пришлось бы заблокировать BlaBlaCar.

Источник: пресс-служба BlaBlaCar