Екатеринбургские разработчики запустили мобильное приложение Gmoji, в котором можно отправить товар в чат любого мессенджера, выбрав соответствующий эмодзи. Сейчас программа работает в крупных городах России.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить приложение, привязать к нему банковскую карту, добавить на мобильном устройстве через стандартные настройки клавиатуру Gmoji, выбрать нужный товар и отправить его собеседнику. Тот получит подарок, предъявив код сотруднику компании-партнера.

Таким образом можно подарить цветы, чашку кофе, блюдо в каком-либо заведении или услугу от партнеров приложения. Например, в Екатеринбурге к Gmoji присоединились «Студия суши», «Мойкатеринбург», Kontora Barbershop и другие.

Источник: Itsmycity