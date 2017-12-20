Из-за массового сбоя в работе касс ретейлеры потеряли около 2,5 миллиарда рублей прибыли. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли.

По данным АКИТ, сбой затронул порядка 9 % российского рынка ретейла. Кроме того, из-за неполадок пострадали АЗС по всей стране, отметили в Российском топливном союзе.

«Мы пока не знаем, сколько станций пострадало, но очень много. Есть станции, которые остановлены полностью, есть те, на которых не работает только часть касс», — рассказал «РБК» глава РТС Евгений Аркуша.

ФНС временно разрешила магазинам работать без касс, однако на независимых АЗС это невозможно, заявил Аркуша. «У нас замкнутая система, не позволяющая отпускать топливо, не пробивая чек через кассу», — пояснил он.

20 декабря российские магазины и АЗС столкнулись с проблемами в обслуживании клиентов из-за массового сбоя в работе касс. На проблемы жалуются как крупные сети, включая «Магнит», «Магнолию», «Лукойл» и «Газпромнефть», так и небольшие торговые точки. Некоторым из них уже пришлось приостановить работу.

Источники: ТАСС, ФНС, «РБК»